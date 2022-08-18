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Гороскоп Лев на 18 августа 2022 года


Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022

Лев

Львам стоит учесть, что для них это стрессовый день. Сложные и порой непредсказуемые события могут напрямую задеть их интересы, вовлечь их в бесполезную авантюру или в персональный рискованный спор, нарушить их планы или подпортить им репутацию. В некоторых случаях миновать проблем не удастся (например, если события развернулись на работе), тогда придется правильно расставить для себя приоритеты (Rambler/гороскопы).









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