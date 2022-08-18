Гороскоп Весы на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Весы



Весам сегодня не стоит ослаблять бдительность и отменять меры защиты: те или иные форс-мажорные обстоятельства могут сохранять силу вплоть до ночи. Многим Весам повезет, и их интересы не будут задеты напрямую, но в сложной ситуации могут оказаться их друзья, партнеры или близкие. Хорошая сторона этого дня заключается в завершении острой фазы трудностей. Возможно, получат урок ваши конкуренты (Rambler/гороскопы).