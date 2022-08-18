Гороскоп Скорпион на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Скорпион



Сегодня могут пережить кризис значимые для Скорпионов отношения. При этом вклад с обеих сторон окажется примерно равным, а тактика часто будет схожей. В этот день трудно говорить о гармонии, но она возможна, если обе стороны хотят одного и того же - обновить или разорвать союз, продлить или завершить конкуренцию. Стоит помнить, что разрушить сейчас проще, чем сохранить. Важен контакт с друзьями (Rambler/гороскопы).