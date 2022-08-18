Гороскоп Козерог на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Козерог



Козерогам стоит учесть вероятность сюрпризов даже в знакомых делах и в тщательно спланированных мероприятиях. В этот день не исключены деловые, бытовые и любовные осложнения, критичные размолвки. У родителей вероятны проблемы с детьми. Есть риск стрессов и травм. Не стоит экспериментировать в идущем к концу деле, ставя под удар его результат. Хорошие стороны дня - информативность и контактность (Rambler/гороскопы).