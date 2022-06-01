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Где находится Джанкойский район на карте Крыма


Джанкойский район

Джанкойский район - район в Крыму. Административный центр - город Джанкой, сам в состав района не входящий.

Краткая справка

Основан - 11 октября 1923 года.

Население - 64 107 человек.









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    Где находится Джанкойский район на карте Крыма
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