Какой праздник 17 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 17 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 17 августа



- День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

Всероссийское общество инвалидов было сформировано 17 августа 1988 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 17 августа



- Авдотья Малиновка

День памяти святой Евдокии – римлянки. Народное название «Малиновка» день получил потому, что в данный период в лесах зрели ягоды дикой малины. Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. В этот день часто начинались моросящие дожди.



- Успенский пост (4-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.