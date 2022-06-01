Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 18 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 18 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 августа

- День географа
Профессиональный праздник был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав Русского географического общества.

Какой церковный православный праздник отмечают 18 августа

- Евстигней Житник
День памяти мученика Евсигния Антиохийского. Название «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила. На Евстигнея Житника пекли хлеб из первого ячменного помола. Также убирали лук. Кушали его в сыром виде с хлебом, солью и квасом. Развешивали связки по комнатам, чтобы воздух очищался.

- Успенский пост (5-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









  • Какой праздник 17 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 15 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 14 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 13 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 10 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
    •




    Тотальное бикини: лазерная эпиляция

    Лазерная эпиляция

    Эпиляция зоны бикини является одной из самых востребованных процедур в современной косметологии. При этом удалить волосы даже в такой деликатной области можно в разных зонах.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Раунд плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 2-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Какой праздник 19 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Какой праздник 18 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Какой праздник 17 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 17 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 17 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Джанкойский район на карте Крыма
    Гороскоп Рыбы на 18 августа 2022 года
    Гороскоп Водолей на 18 августа 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 18 августа 2022 года
    Гороскоп Козерог на 18 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru