Какой праздник 18 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 18 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 18 августа



- День географа

Профессиональный праздник был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав Русского географического общества.



Какой церковный православный праздник отмечают 18 августа



- Евстигней Житник

День памяти мученика Евсигния Антиохийского. Название «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила. На Евстигнея Житника пекли хлеб из первого ячменного помола. Также убирали лук. Кушали его в сыром виде с хлебом, солью и квасом. Развешивали связки по комнатам, чтобы воздух очищался.



- Успенский пост (5-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.