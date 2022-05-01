Где находится Нарва на карте Эстонии, карта Нарвы





Карта Нарвы







Нарва - город в Эстонии, третий по численности населения город страны. Расположен на границе с Россией напротив Ивангорода.



Краткая справка



Основан - в 1345 году.



Население - 61 тыс. человек.



Расстояние до Таллина по трассе - 212 км.