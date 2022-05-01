Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Где находится Нарва на карте Эстонии, карта Нарвы


Нарва на карте Эстонии

Карта Нарвы

Карта Нарвы

Нарва - город в Эстонии, третий по численности населения город страны. Расположен на границе с Россией напротив Ивангорода.

Краткая справка

Основан - в 1345 году.

Население - 61 тыс. человек.

Расстояние до Таллина по трассе - 212 км.









  • Где находится Кривой Рог на карте Украины
  • Где находится Харьков на карте Украины, карта Харьковской области
  • Где находится Изюм на карте Украины, карта Изюма
  • Где находится Павлоград на карте Украины, карта Павлограда
  • Где находится Черкесск на карте России, карта Карачаево-Черкесии
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 3-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 2-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 3-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 6-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Тотальное бикини: лазерная эпиляция

    Лазерная эпиляция

    Эпиляция зоны бикини является одной из самых востребованных процедур в современной косметологии. При этом удалить волосы даже в такой деликатной области можно в разных зонах.









    Курс евро ЦБ РФ на 18 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Нарва на карте Эстонии, карта Нарвы
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсонской области
    Какая погода в Сочи 19 августа 2022 года
    Какая погода в Сочи 18 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 19 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 18 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 19 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 18 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru