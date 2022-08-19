Гороскоп Телец на 19 августа 2022 года

Гороскоп на 19 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 19.08.2022



Телец



Достучаться до кого-то будет невозможно от слова совсем. Так что поберегите силы и общайтесь только по рабочим вопросам. Вторая половинка сегодня и вовсе будет раздражать – вы с ней говорите на совершенно разных языках. И чтобы не возник конфликт, возьмите паузу на один день – еще и соскучиться успеете. На работе все будет отлично – вы справляетесь на ура (Rambler/гороскопы).