Гороскоп Близнецы на 19 августа 2022 года

Гороскоп на 19 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 19.08.2022



Близнецы



Вы разгоняетесь и добиваетесь своего во всем. Это похвально, но сбавляйте скорость на поворотах – отдыхайте, выпускайте пар. Иначе вас просто занесет не туда. Все новое в этот день будет привлекать, но на работе стоит подходить к новым проектам осознанно, взвесив все «за» и «против», чтобы не опростоволоситься. В некоторых ситуациях придется потерпеть – возможности придут, но немного позже (Rambler/гороскопы).