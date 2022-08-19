Гороскоп Лев на 19 августа 2022 года

Гороскоп на 19 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 19.08.2022



Лев



Ваши амбиции в этот день могут подгрызть карьеру и отношения, особенно если вы пытаетесь прыгнуть выше головы. Начиная что-то, взвесьте все «за» и «против», ведь, возможно, некоторые задачи вам не по зубам. Отличное время, чтобы исправить все ошибки – звезды помогут. Сложится ощущение, что все вокруг настроены против вас – так ваши нервы на прочность проверяет Вселенная (Rambler/гороскопы).