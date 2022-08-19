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Гороскоп Козерог на 19 августа 2022 года


Гороскоп на 19 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 19.08.2022

Козерог

Вы можете встать не с той ноги, и весь день пойдет насмарку. Благо, у вас будет возможность все исправить – пообщайтесь с близкими, они помогут вам посмотреть на многие вещи через призму позитива. Возможно, сегодня к вам придет кризис. Прежде чем паниковать и рвать на себе волосы, подумайте, на какие сферы жизни он повлияет и какие уроки несет (Rambler/гороскопы).









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