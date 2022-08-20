Гороскоп Близнецы на 20 августа 2022 года

Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022



Близнецы



Сегодня у Близнецов появляется новая энергия, и им часто хочется пустить ее на быструю реализацию своих сиюминутных капризов. Звезды напоминают, что возросшие ловкость и предприимчивость можно использовать иначе - для проактивных шагов, нацеленных в будущее. Стоит подумать о работоспособности, интеллектуальной и физической форме. В начинаниях важно с самого начала отслеживать путаницу и ловушки (Rambler/гороскопы).