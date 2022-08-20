Гороскоп Рак на 20 августа 2022 года

Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022



Рак



Сегодня Раки легко адаптируются к новым условиям, погрузившись в текущие хлопоты. Новшества могут коснуться работы, поездок, общения. Вероятно, появятся вынужденные заботы и поводы для закулисных маневров. При дополнительных сопутствующих условиях активизируются тайные конкуренты, готовые распускать сплетни или строить козни. Возможны и приятные моменты - например, тайные источники дохода или симпатии (Rambler/гороскопы).