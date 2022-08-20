Гороскоп Лев на 20 августа 2022 года

Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022



Лев



Сегодня Львы получат от судьбы подарок или аванс на будущее. У многих Львов он будет связан с приятными сторонами их жизни - например, с их романтическими отношениями. Возможно примирение с друзьями, получение желанных вещей, прав, покровительства или перспектив за рубежом. За этим вдохновляющим фасадом могут иметься некоторые сомнительные детали (например, финансовые), которые стоит прояснить (Rambler/гороскопы).