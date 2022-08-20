Гороскоп Скорпион на 20 августа 2022 года

Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022



Скорпион



Самое главное сегодня – безопасность. Так что лучше не выходить лишний раз из дома и не брать в руки колюще-режущие предметы. А в остальном день очень даже позитивный. Будут шансы кардинально поменять свою жизнь. Но прежде нужно оценить, на какие жертвы придется идти ради этого. И не стоит ждать быстрых результатов – возможно, успех придет позже (Rambler/гороскопы).