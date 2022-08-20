Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп Скорпион на 20 августа 2022 года


Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022

Скорпион

Самое главное сегодня – безопасность. Так что лучше не выходить лишний раз из дома и не брать в руки колюще-режущие предметы. А в остальном день очень даже позитивный. Будут шансы кардинально поменять свою жизнь. Но прежде нужно оценить, на какие жертвы придется идти ради этого. И не стоит ждать быстрых результатов – возможно, успех придет позже (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Скорпион на 19 августа 2022 года
  • Гороскоп Скорпион на 16 августа 2022 года
  • Гороскоп Скорпион на 15 августа 2022 года
  • Гороскоп Скорпион на 13 августа 2022 года
  • Гороскоп Скорпион на 12 августа 2022 года
    •




    Врач назвала частые ошибки при лечении кашля

    Частые ошибки при лечении кашля

    Как рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова, многие люди совершают ошибки, пытаясь самостоятельно вылечить кашель.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 3-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 2-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 3-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 6-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Гороскоп Рыбы на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Водолей на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Козерог на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Весы на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Дева на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Лев на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Рак на 20 августа 2022 года
    Гороскоп Близнецы на 20 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru