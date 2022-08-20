Гороскоп Козерог на 20 августа 2022 года

Гороскоп на 20 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 20.08.2022



Козерог



Хлопот будет даже слишком много. Поможет тайм-менеджмент и близкие люди. Так что расписывайте все по времени и делегируйте задачи домашним. Главное – контролируйте все вокруг, и тогда у проблем не будет шансов вторгнуться в вашу жизнь. В свободное время тоже не стоит расслабляться – можно взяться за то, что вы складывали в долгий ящик. И обращайте внимание на мелочи – они могут повлиять на ваше будущее (Rambler/гороскопы).