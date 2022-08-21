Гороскоп Овен на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Овен



Сегодня Овнам лучше проверять поступающую информацию: она может быть расплывчатой или неверной. Факты будут соседствовать со слухами. Возможны ложные звонки, туманные намеки, ошибки в расчетах и сбои на линиях связи. Не помешает контрольный источник проверки данных. Не рекомендуются поездки: есть риск заблудиться, что-то забыть или перепутать. Не стоит выбирать попутчиков и прокладывать маршруты (Rambler/гороскопы).