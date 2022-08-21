Гороскоп Телец на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам тщательнее проверять платежные документы и аккуратнее работать со служебной информацией. Не помешает общая внимательность и дотошность. Не стоит ориентироваться на отзывы о людях, товарах или услугах. За образец (например, при выборе регламента общения или составлении отчета) лучше взять существующий стандарт. Не лучшее время для шоппинга и деловых командировок (Rambler/гороскопы).