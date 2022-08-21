Гороскоп Близнецы на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам трудно предстать перед миром в своей наилучшей ипостаси. Вплоть до ночи им может быть присуща болтливость, непоследовательность, небрежность в делах или мелочность в быту. Они могут что-то забыть, перепутать, заблудиться в пути. Уменьшить подобные явления поможет самодисциплина, минимизация фантазий, следование плану действий или своду правил. Не лучший день для собеседования (Rambler/гороскопы).