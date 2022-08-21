Гороскоп Лев на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Лев



Этот день Львы могут потратить на прояснение деталей новых дел и обстоятельств. Особый интерес вызовут темы, связанные с будущим, а также с личными отношениями, дружбой, деньгами и здоровьем. Могут обнаружиться мелкие погрешности в сделанных заявлениях, купленных вещах или полученных дарах. Попутно могут всплыть подробности прошлого, которые до сей поры оставались скрытыми или неподтвержденными (Rambler/гороскопы).