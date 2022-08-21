Гороскоп Дева на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Дева



Сегодня рациональное мышление Дев пробьется через информационный туман лишь отчасти, и им придется с этим смириться. В этот день не исключена и чужая рассеянность, и собственная невнимательность. Могут найтись критичные ошибки в документах и текстах, планах и отчетах. Суть разговора может потеряться за домыслами. Нежелательны совещания и собеседования, не стоит выпускать приказы и подавать заявки (Rambler/гороскопы).