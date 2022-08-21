Гороскоп Скорпион на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам не оставлять без внимания запутанные вопросы, даже мелкие. Если нет возможности прояснить их прямо сейчас, стоит брать их на заметку с целью распутать впоследствии. В сложившейся ситуации любой недосмотр может стать критичным. Вредны небрежность, рассеянность и болтливость. Желательно опираться на проверенную инструкцию, свод правил или общепринятых стандартов (Rambler/гороскопы).