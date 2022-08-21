Гороскоп Козерог на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Козерог



Сегодня любая работа связана для Козерогов с прояснением деталей. Возможно, придется провести небольшое исследование, проверить свои знания в конкретных сферах или общую эрудицию. В ходе поиска возможны ошибки. Вероятны заминки и моменты недопонимания в общении с помощниками и подчиненными, сбои в работе связи, техники и оборудования. Это не лучший момент для командировки и для начала лечения (Rambler/гороскопы).