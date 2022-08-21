Гороскоп Стрелец на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Стрелец



Сегодня звезды не советуют Стрельцам вступать в дискуссии и заводить знакомства. Лучше отложить выступление перед аудиторией, совещание с партнером, детальное собеседование, важную консультацию, семейный совет, обращение в инстанцию или к руководству. В этот день велика вероятность отойти в процессе общения от спасительного базового регламента и пуститься в рассуждения, запутывающие суть дела (Rambler/гороскопы).