Гороскоп Рыбы на 21 августа 2022 года

Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам трудно рассчитывать на полную честность в семейном и другом общении - но им придется признать, что здесь есть доля их вины. Многие Рыбы будут искренне заблуждаться относительно происходящего, пребывая в своих иллюзиях. При всей своей проницательности они иногда могут не понимать сути обращенной к ним просьбы или критики. В этот день лучше не вести переговоры о жилье, гараже, машине (Rambler/гороскопы).