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Гороскоп Рыбы на 21 августа 2022 года


Гороскоп на 21 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 21.08.2022

Рыбы

Сегодня Рыбам трудно рассчитывать на полную честность в семейном и другом общении - но им придется признать, что здесь есть доля их вины. Многие Рыбы будут искренне заблуждаться относительно происходящего, пребывая в своих иллюзиях. При всей своей проницательности они иногда могут не понимать сути обращенной к ним просьбы или критики. В этот день лучше не вести переговоры о жилье, гараже, машине (Rambler/гороскопы).









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