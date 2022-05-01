Какой праздник 20 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 20 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 20 августа



- Всемирный день бездомных животных

Учрежден в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных и отмечается в третью субботу августа.



- День рождения Чебурашки

Праздник возник в 2005 году, когда на благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа.



Какой церковный православный праздник отмечают 20 августа



- Марины-Пимены

День памяти мученика Марина, преподобного Пимена, постника Печерского, игумена и преподобного Пимена Многоболезненного. В старину в этот день угощали бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогали убрать несжатый хлеб, в приюты относили гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.



- Успенский пост (7-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.