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Какой праздник 21 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 21 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 21 августа

- День Воздушного Флота
Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ в 1992 году и отмечается в третье воскресенье августа.

- День офицера России
Отмечается благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

Какой церковный православный праздник отмечают 21 августа

- Мирон Ветрогон
День памяти памяти чудотворца Мирона Критского. Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день.

- Успенский пост (8-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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