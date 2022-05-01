Какой праздник 21 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 21 августа 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 21 августа
- День Воздушного Флота
Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ в 1992 году и отмечается в третье воскресенье августа.
- День офицера России
Отмечается благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.
Какой церковный православный праздник отмечают 21 августа
- Мирон Ветрогон
День памяти памяти чудотворца Мирона Критского. Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день.
- Успенский пост (8-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.