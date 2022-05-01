Какой праздник 21 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 21 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 21 августа



- День Воздушного Флота

Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ в 1992 году и отмечается в третье воскресенье августа.



- День офицера России

Отмечается благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.



Какой церковный православный праздник отмечают 21 августа



- Мирон Ветрогон

День памяти памяти чудотворца Мирона Критского. Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день.



- Успенский пост (8-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.