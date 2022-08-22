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Гороскоп Овен на 22 августа 2022 года


Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022

Овен

Сегодня на первом месте у Овнов могут оказаться домашние дела или семья. Возрастет потребность заботиться о близких (или получать внимание от них). День склоняет к гостеприимству и душевной щедрости, но также может склонить к повышенной пафосности и обидчивости. Если в планах новые приобретения или улучшение жилищных условий, стоит помнить, что эти процессы пойдут не быстро (Rambler/гороскопы).









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