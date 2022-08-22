Гороскоп Телец на 22 августа 2022 года

Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022



Телец



Сегодня Тельцов ждут необычные переживания в связи с домашними делами, новости в семейном, земляческом или соседском кругу. В центр внимания могут попасть дальние родственники. Специфический эмоциональный настрой этого дня не всегда комфортен. Неоднозначные впечатления может оставить поездка, визит в гости, актуальное местное или мировое событие (Rambler/гороскопы).