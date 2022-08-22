Гороскоп Лев на 22 августа 2022 года

Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022



Лев



Сегодня причиной переживаний Львов могут стать события в семье или в духовно близкой им сфере. Могут быть задеты их тайные чувства и надежды. Возможно, станет важен вопрос о происхождении или местопребывании. Не исключен разлад между внешними убеждениями и внутренними привычками из далекого детства, культурный или иной диссонанс. На этом фоне вероятна заминка в делах и личных решениях (Rambler/гороскопы).