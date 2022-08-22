Гороскоп Весы на 22 августа 2022 года

Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022



Весы



Для Весов этот день может быть ознаменован важным событием в карьере, в семье или на родине. Не обойдется без сильных эмоциональных переживаний. Могут стать значимыми отношения с родителями, соотечественниками, зарубежными партнерами, с начальником, покровителем, врачом, учителем или опекуном. Есть риск оказаться в неоднозначной ситуации - например, встать перед сомнительным моральным выбором (Rambler/гороскопы).