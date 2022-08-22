Гороскоп Скорпион на 22 августа 2022 года

Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022



Скорпион



Для Скорпионов этот день потенциально удачен, но в нем есть тайных подвох. «Подводные камни» могут быть связаны с только вам известной стороной ситуации. Не исключено, что события, происходящие в этот день, изменят ваше мировоззрение. Может появиться соблазн воспользоваться чьей-то добротой. Некоторых Скорпионов обольстит чужая щедрость или мнимая перспектива успеха, очарует клиент или коллега (Rambler/гороскопы).