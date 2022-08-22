Гороскоп Козерог на 22 августа 2022 года

Гороскоп на 22 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 22.08.2022



Козерог



Сегодня на первом плане у Козерогов отношения с близкими. Это могут быть конкретные люди или целые группы: родственники, соотечественники, друзья. Особые эмоции этого дня могут вызвать у вас эмоциональную перегрузку. Добавить психологической напряженности способны фундаментальные разногласия, и звёзды напоминают: имея собственные ценности, стоит бережнее относиться к чужим чувствам и убеждениям (Rambler/гороскопы).