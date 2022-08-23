Гороскоп Овен на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Овен



В этот день внимание Овнов может оставаться приковано к дому или жилищным делам. Не стоит откладывать мелкие совещания с домочадцами, а также контакты с коммунальными, бытовыми и другими службами, сервисами уборки и доставки. Желательно не ссориться с помощниками по хозяйству. В деловых ситуациях сегодня уместен приватный «домашний» стиль, лучше избегать больших собраний и лишнего официоза (Rambler/гороскопы).