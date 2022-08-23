Гороскоп Близнецы на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Близнецы



Близнецам лучше не терять время, если они хотят обсудить в близком кругу финансовые или хозяйственные вопросы. Возможно, по итогам таких совещаний будут приняты полезные решения или сделаны мелкие покупки в дом. Снимать с контроля семейные и домашние дела рано, так как в них настал следующий этап. Важно не ссориться с родителями и с людьми, имеющими отношение к жилью (например, с арендаторами) (Rambler/гороскопы).