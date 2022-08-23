Гороскоп Лев на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам остаться дома, побыть на природе или выбрать уединенный режим (например, поработать в личном офисе вдали от суеты). События дня покажут им, что образ или тактику пора частично сменить. Возможно, стоит на время отказаться от активной саморекламы и «выключить» лишнюю яркость. Уместны приватные семейные и дружеские беседы. Нежелательны начинания и физические нагрузки (Rambler/гороскопы).