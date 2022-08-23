Гороскоп Дева на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Дева



Сегодня у Дев появляется больше энергии, подвижности и деловитости, но одновременно с этим может возрасти их потенциальная раздражительность. Впереди не исключено обострение конкуренции, может наметиться полоса борьбы за «место под солнцем». Звезды советуют поддерживать контакты с близкими людьми, друзьями и родственниками: общение с ними поможет сохранять душевную гармонию (Rambler/гороскопы).