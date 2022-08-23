Гороскоп Весы на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Весы



Этот день Весы проведут на вчерашней эмоциональной волне, которая может быть для них неоднозначной или неприятной. Но погрузиться в переживания целиком им вряд ли удастся, что-то будет их отвлекать. Вероятны дополнительные приватные совещания с целью уточнения информации или закрытия темы. Новый поворот событий может создать потребность в помощнике или подчиненном, которому можно доверить дела (Rambler/гороскопы).