Гороскоп Скорпион на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Скорпион



Этот день даст Скорпионам новые рычаги влияния на ситуацию, но усложнит доступ к ним. Чтобы ими воспользоваться, придется проявлять изобретательность, ловкость или чем-то рисковать. Звезды советуют держать связь с друзьями и действовать по обстоятельствам. В суете и нервозности важно не поссориться с конкретным человеком, в котором возникла нужда - например, в друге, охраннике или помощнике (Rambler/гороскопы).