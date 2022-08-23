Гороскоп Козерог на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит отказываться от доверительных дружеских и родственных разговоров: даже если они будут короткими, они многое им откроют или подтвердят их догадки. Возможно, кто-то захочет поделиться своими чувствами или открыть секрет. Это подходящий способ укрепить взаимное доверие. Не помешает проявлять осмотрительность в текущих делах и в ходе сотрудничества с людьми иных культур или взглядов, поскольку есть риск их ненароком обидеть (Rambler/гороскопы).