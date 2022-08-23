Гороскоп Стрелец на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Стрелец



Сегодня Стрельцам важно не упускать из виду вопросы безопасности. Не стоит уклоняться от приватных разговоров на сложные темы. Возможно, что-то полезное подскажут друзья. Не помешает стать бдительнее в деловых контактах: могут активизироваться конкуренты. Возрастает вероятность напряженных отношений с работодателем или другим важным для карьеры лицом - например, помощником или заместителем (Rambler/гороскопы).