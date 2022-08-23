Гороскоп Водолей на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Водолей



Рутинные дела этого дня могут сопровождаться для Водолеев приватными беседами. Возможно, придется обсудить свой или чужой семейный вопрос. Водолеям-руководителям стоит быть более чуткими по отношению к подчиненным: у них могут быть не только надуманные, но и вполне реальные проблемы или нерабочий настрой. Стоит обратить внимание на человека, который отвечает за сервис, здоровье или безопасность (Rambler/гороскопы).