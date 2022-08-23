Гороскоп Рыбы на 23 августа 2022 года

Гороскоп на 23 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 23.08.2022



Рыбы



Рыбы могут надеяться на гармоничный день, если находятся в ладу со своими эмоциями и в непротиворечивом союзе со своим «высшим началом». Это подходящий момент для приватных дружеских разговоров или уединенных фантазий. Желательно стать осторожнее в деловой сфере и в семье: возможно появление конкурента или недоброжелателя. Стоит повременить с началом сотрудничества: оно стартует не в добрый час (Rambler/гороскопы).