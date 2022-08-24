Гороскоп Телец на 24 августа 2022 года

Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022



Телец



Тельцам стоит начать этот день с уточнения вчерашней информации или с дополнительного обсуждения деталей недавних событий. Не стоит бояться затрагивать неприятные нюансы. Ясность в одних вопросах добавит уверенности в других и позволит идти дальше. Особое внимание стоит уделить семейным делам, жилищным и бытовым вопросам: в течение дня они сохранят актуальность, а к вечеру примут новый оборот (Rambler/гороскопы).