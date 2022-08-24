Гороскоп Близнецы на 24 августа 2022 года

Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022



Близнецы



Этот день Близнецам лучше начать с мелких деловых или бытовых хлопот, которые часто будут продолжением вчерашних событий. Не стоит откладывать уточнение финансовых и налоговых деталей, тонкостей диеты и ведения хозяйства. Посвятив этим мелочам весь день, вечером можно сменить обстановку или тему. Сложатся условия для пробного начинания (особенно творческой акции), для вечеринки или свидания (Rambler/гороскопы).