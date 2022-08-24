Гороскоп Лев на 24 августа 2022 года

Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022



Лев



Львам вплоть до вечера показано уединение или сдержанность. Основную часть дня можно использовать для уточнения данных, поправки здоровья, простых бытовых дел. Активные маневры предпочтительнее вечером: в это время возрастут энергия, привлекательность, удачливость и станут доступны новые методы действий (возможно, в нескольких вариантах). Важный шаг может быть затруднен из-за заминки со связью (Rambler/гороскопы).