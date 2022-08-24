Гороскоп Весы на 24 августа 2022 года

Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022



Весы



Весам сегодня не удастся окунуться в свободное творчество или в развлечения, пока они не уладят необходимые дела. Не исключено, что это займет у них почти весь день, при этом возможна усталость или ощущение эмоционального выгорания. Желательно сохранить силы для яркого и удачного вечера, но учитывая свои возможности: сейчас вас может подвести самочувствие. Лучше отложить на время важный разговор (Rambler/гороскопы).