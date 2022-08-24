Гороскоп Скорпион на 24 августа 2022 года

Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022



Скорпион



Скорпионам стоит начать этот день с обдумывания вчерашних впечатлений или уточнения полученных накануне данных. Вплоть до вечера они могут опираться на свою интуицию и фантазию. Это подходящее время для отдыха. В конце дня потребуются другие качества: деловитость, артистизм, ловкость, спортивные таланты или менеджерские навыки. Именно за счет них появится шанс продвинуться в бизнесе или карьере (Rambler/гороскопы).