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Гороскоп Козерог на 24 августа 2022 года


Гороскоп на 24 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 24.08.2022

Козерог

На этот день Козерогам лучше не планировать важные дела. Пока не настал вечер, им стоит сохранять чувствительность к нюансам обстановки и к тонкостям своего общения с людьми: не исключены знаки и предчувствия. Вечер может стать хлопотным и заставить искать творческий подход к срочному делу. В зависимости от ситуации придется поработать над предотвращением кризиса или ускорением приятных событий (Rambler/гороскопы).









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